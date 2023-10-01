KOL唔會話你知　年紀大了很難租到靚樓｜湯文亮

上星期日得閒得滯，行下深水埗，在茶餐廳見到一個多年不見老友，原來他已經搬到深水埗住了一段時間，老友話自己本來住緊港島南區，最初搬到深水埗之後的確有些不慣，但後來發覺愈來愈多上了年紀而又有教養的人搬到深水埗，現在已經冇問題，但老友話，香港業主真無良，他從冇欠租，但業主竟然唔租比佢，唯有搬去深水埗。



我話與業主是否無良是沒有關係，在香港，一般業主都不會租比年紀大的租客，恐防有乜依郁，單位就會大幅貶值，立刻俾銀行追數，唔租都是自保而已，所以，年紀大的人可能要搬去大角咀，深水埗或者土瓜灣，其實這亦不是壞事，直接提升了那些老社區生活質素，年紀大租客冇功都有勞。

大約三十幾年前，我們幾個老友一齊出身，那位老友打外資銀行工，收入比我們好，但他是一個堅持不買樓的人，當時亦有不少KOL話，買樓的人是很蠢，咁高利息，只需要一半貸款利息就可以租到同樣單位，點解要買樓，老友當時的居住環境比我們好得多，不過，十年之後，貸款利息支出與租金相若，老友交租其實替業主供樓，二十年之後，利息支出已經高過租金很多，老友已經很少同我們聯絡，因為他為了節省租金，已經愈搬愈細，大家都無謂見面。

在任何時間，都有 KOL話租樓好過買樓，買了樓如果樓價下跌，就會欠下一筆巨債，亦有不少人相信，租樓又唔同，可以隨時轉換居住環境，而且又唔使花錢裝修，將買樓的錢用作其他投資，隨時可以賺得更多，唔買樓的信徒幾時都有，不過， KOL唔會話你知，年紀大了很難租到靚樓，而事實上真理是要自己發掘出來，甚至要自己嘗過苦果才知道什麼是真理。

湯文亮指，年紀大了很難租到靚樓。（廖雁雄攝）

【財經專欄】湯文亮｜紀惠集團行政總裁

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