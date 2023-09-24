點解咁多KOL唱淡樓市　「太多人買樓，某些人搵唔到食」｜湯文亮

在JPEX未出事之前，有幣圈KOL發文話香港業主外強中乾，只要樓價下跌，香港業主就會出現負現金，我覺得很奇怪，究竟條友知唔知道什麼是負現金流，樓價升跌與負現金流冇直接關係，買樓唔借錢就唔會出現負現金流，究竟條友識唔識地產。



有網紅話與那位KOL安排一場不接觸的樓市辯論，即是大家各說各話，網紅再加上一句，就算我咁犀利都有輸有贏，那位KOL從未輸過，是真正的樓市專家，後來我發覺那位KOL根本不了解樓市，連辣招稅率都唔知。我問網紅，條友是否真的從未輸過，網紅話珍珠都冇咁真，因為那人從未買過樓，吓，今次真係中伏，與一個從未買過樓的人辯論樓市，就算贏都係輸。

有老友話我好蠢，如果唔買物業，改為買股票，債券，甚至虛幣，不但冇損失，甚至有盈餘，老實說，我第一次聽到有人講買股票，債券，虛幣好過買樓，簡單分析一下，在過去五年，大約有20％買樓的人蝕錢，但很少蝕超過20%，股票方面，恒指雖然下跌了40 ％，但不少藍籌股價＇只得返一半，債券方面，重組是常用語，講得重組，究竟剩返幾多，真係冇人夠膽講，JPEX未出事，投資虛幣的人唔知幾輕鬆，出事之後，不少虛幣投資者話今次真係「敝幣弊」。

有老友話我未入正題，仍然未講點解有咁多KOL唱淡樓市，理由很簡單，除了嚇到有錢的人唔敢買樓之外，最好業主賣樓，有錢唔買樓唯有炒股票，買債券，投資虛幣，如果太多人買樓，那些人搵唔到食。

【財經專欄】湯文亮｜紀惠集團行政總裁

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