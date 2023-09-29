澐璟兩日連沽兩伙、吸金逾1.95億　VICTORIA COAST逾8500萬沽3伙

一手市場錄零星大額成交個案。由華潤置地（海外）、保利置業（0119）合作的啟德跑道區澐璟兩日連沽兩伙，吸金逾1.95億元。



發展商表示，澐璟繼昨日以逾1.67億元沽頂層特色戶成交後，今日（29日）再以2,713.36萬元沽三房套單位，呎價逾30,081元，涉及為5座15樓A室，實用面積為902平方呎，廳房同向，望維多利亞海港。

澐璟自去年11月以招標形式開售至今累售101伙，成交金額逾51.7億元。

華懋集團旗下、位於薄扶林域多利道全新翻新項目VICTORIA COAST，今日以招標形式沽3伙，套現逾8,500萬元，折實呎價由18,200至25,461元，涉及為項目A座2樓1室、3樓1室，以及20樓2室。

VICTORIA COAST逾8500萬沽3伙 明日加推10伙招標

其中，2樓1室、3樓1室為兩房連工作間，實用面積均為1,363平方呎，成交價分別為2480.66萬元及2605萬元，呎價18,200元及約19,112元；20樓2室為三房連工作間，實用面積1,367平方呎，成交價約3480.53萬元，呎價約25,461元，據知，買家分別來自港島半山及貝沙灣。

華懋集團銷售總監封海倫表示，是次招標成交價屬「中秋驚喜價」，項目明天（9月30日）起加推10伙A座單位招標發售。而上周末起開放現樓予準買家參觀，已錄得超過1000人次參觀，當中以港島區客人佔多，並以本地家庭客及投資者為主。

薄扶林域多利道翻新項目VICTORIA COAST。

長沙灣睿峰逾1,297萬沽兩房

原由內房中國恒大（3333）持有、現已轉讓予VMS鼎珮的長沙灣現樓新盤睿峰今日亦沽一伙，涉及為東翼30樓B室兩房，實用面積439平方呎，以逾1,297萬元沽出，呎價29,554元。睿峰自2月初重啟銷售步伐迄今累售99伙，套現金額直逼11億元；整個項目現累售288伙。