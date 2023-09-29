平過車位｜長沙灣舊樓一房4折出售　成交價僅120萬　呎價4950元

市區驚現震撼低價盤，車位價竟然買到近250呎單位！長沙灣二線上車盤康輝大廈一伙一房單位，最新以120萬元沽出，呎價4,950元，時光倒流2010年水平。不過該單位沒有提供樓契，屬無契樓，因此預計買家需要FULL PAY全數樓價入市。



中原地產西九龍南昌分行經理劉燦恆表示，上述單位為長沙灣康輝大廈B座中層2號室，實用面積242平方呎，一房間隔，外望街景。

無契樓割價逾六成求售

單位最初於去年11月放盤，叫價330萬元，1年内劈價6次，最終於近日以120萬元成交，累減210萬元約63%，折合呎價僅4,950元。資料顯示，屋苑本年度成交單位售價由290萬至355萬元不等，即是次單位比屋苑市價低足6成。

↓↓康輝大廈B座中層2號室↓↓

投資客FULL PAY博租金回報12厘

據了解，業主早前遺失了樓契，銀行無法承造按揭，導致單位難以易手。業主無奈下只能割價平賣，最終獲新買家全款承接。新買家為投資客，有意購入單位作收租用途。代理透露屋苑平均租金為12,000元，估計新買家可獲高達12厘租金回報。

原業主於1985年以19.7萬元買入單位，是次轉手帳面獲利100萬元，單位升值5倍。