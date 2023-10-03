香港綠色建築議會：7間發展商及物管公司獲「零碳就緒建築認證」

香港綠色建築議會早前發佈全港首份《建築環境氣候變化框架》並宣布正式推出「零碳就緒建築認證」，並於9月26日於香港金融大會堂舉行啟動儀式。目前已有7間發展商及物業管理公司獲頒發認證，共29個項目獲得嘉許。企業包括華懋集團、恒基兆業、置地公司、希慎興業、 南豐集團、信和置業及太古地產等。



香港綠色建築議會一直致力推動業界在2050年前邁向碳中和，帶領香港成為全球綠色建築的典範。議會早前推出的氣候變化框架，整合了在環境、社會和政策管治方面的卓越表現，同時列明綠色金融的要求準則，揭示氣候風險策略，有助建築業界制訂目標，於 2050年邁向淨零排放之願景。

框架全球下載量錄7000次

香港綠色建築議會執行董事陳永康接受訪問指，《建築環境氣候變化框架》為業界提供了一套碳中和及氣候變化風險管理的工具，有助業界邁向碳中和及應對氣候變化的能力。在過去，建築業界在實現淨零承諾方面缺乏清晰度，因此框架當中為此制訂了清晰且堅定的方向；包括制定目標、採用綠色建築物料策略等，幫助企業逐步達成目標。框架現時從全球39個地區錄得逾7,000 次下載量，當中有30%來自其他國家，證明了框架的影響力，並鞏固香港業界在全球的領導地位。

他補充，框架是由香港多位專家共同為香港的環境所制定，標準上不止參考國外更做了本土化，策略更加適合香港環境。例如當中有介紹如何應對山泥傾瀉、風暴等香港常見的氣候現象。本土化策略能有助業界短期内應用及見成效。

香港科技大學副系主任及教授鄭展鵬表示，近月香港出現極端天氣，反映出實行綠色建築的迫切性。政府過往在基建上應對極端天氣及復原做得很好，所以議會亦希望將標準主流化，令業界上的建築都能共同應對。框架不但提升社會對碳排放議題的關注，亦為業界提出策略去實行。當中最重要的是為香港綠色建築訂立一個指標，令業界有清晰及一致性的目標，最終整個業界共同合作達成目標，將成效最大化。

（左至右）香港綠色建築議會董事鄭展鵬、沛然環保顧問有限公司主席郭美珩、香港綠色建築議會執行董事陳永康博士工程師, JP 、太古地產有限公司技術統籌及可持續發展總經理邱萬鴻、奧雅納工程顧問林雁東

助企業獲綠色金融資助 加强顧問與客戶間聯繫

沛然集團董事郭美珩指，為鼓勵企業推動可持續發展，政府有提供綠色債券、融資及資助等計劃，但過往業界對達標條件並不清晰。而最近政府綠色金融應用了框架中的綠色等級分類作為指標，只要企業達到框架中的（Super low）或（Extra low）等級即可申請資助。變相只要企業跟隨框架策略，就能增加成功申請綠色金融的機率，為業界帶來推動力。

奧雅萊工程顧問、香港綠色議會董事林雁東提到，過往業界流行能源檢測，每10年會審查一次能源排放，但事實上對於促進綠色發展並不足夠。而現在框架訂立了更清晰的分階段的目標及審查標準，有助推動業界共同邁向2050年大目標。除此之外，更在過程中令工程顧問及客戶的關係得以提升。因爲過往雙方的合作關係單一，建築工程完結就完結。但現在由於有分階段目標，顧問需要與客戶定期檢視建築上的改善之處，兩者關係有所延續。

太古旗下13座建築獲認證

太古地產技術統籌及可持續發展總經理邱萬鴻表示，作為建築環境氣候變化框架的一部分，「零碳就緒建築認證」有助推動業界，引導行業持份者邁向碳中和，並開展綠色金融的機遇。太古旗下有不少建築已安裝了儀表計算能源並繳交了數據以參加先導計劃，現時有13座建築成功獲能源表現證書，包括太古城中心、太古城廣場1至3座等等