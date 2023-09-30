9月十大屋苑97宗買賣跌11%　美聯料市場觀望《施政報告》調整辣招

踏入一連3天中秋節及國慶假期，市場觀望氣氛仍然濃厚，各區二手睇樓活動未見明顯反彈，續於低位徘徊。據美聯物業統計，本周末（9月30日至10月1日）15個指標屋苑預約睇樓量錄約275組，較上週末的276組下跌約0.3%。若連同中秋及國慶節合共3天長週末計算，二手屋苑預約睇樓量則錄得約401組水平。



根據美聯物業分行統計，9月份10大屋苑交投共錄97宗，較8月109宗下跌約11%。當中港島區3個指標屋苑錄約20宗，按月跌近4成；九龍區4個指標屋苑則錄得約38宗成交，按月跌約2.6%；至於新界區3個指標屋苑交投共錄得約39宗，按月升約5.4%。

美聯布少明：一手新盤「求價不求量」促銷

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，適逢中秋節及國慶假期，部分港人趁機外遊，加上一手新盤多以「求價不求量」策略促銷、本港股市氛圍冷卻、美國加息前景仍然充滿迷霧、市場觀望港府將於10月份公布的「施政報告」會否有全新「減辣」或「撤辣」措施，在以上種種因素疊加之下，難免令二手交投氣氛陷入低迷，但近期亦有部分買家偷步入市，市場亦錄得不少大額成交。

布少明預期，假如政府於「施政報告」調整樓市辣招，配合10月份各式全新盤登場，屆時將有望刺激樓市氣氛，令全月，甚至是第4季的一、二手樓市有機會「追落後」；反之如果政府選擇按兵不動，預期樓價勢延續當下跌勢，全年樓價甚至「倒跌」收場。