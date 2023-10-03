山頂南區豪宅9月僅錄5宗買賣　第三季錄13宗成交　按季跌35%

撰文：柳英傑
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山頂及南區傳統豪宅區於9月份僅錄得5宗買賣成交，雖然按月按月增1.5倍，但仍然屬於極度偏低水平，若按第3季計，區內成交亦僅得13宗，較次季跌約3成半。

美聯物業山頂南區豪宅首席區域營業董事方富義表示，9月份山頂及南區買賣成交金額錄得2.83億元，按月分別上升150%及184.4%，但主要是8月份的基數偏低所致，認為全月交投表現仍然惡劣。

全月所錄得的成交均為分別為嘉麟閣單位以約8,300萬元成交，華景園單位以約3,500萬元成交，雅柏苑單位以約6,500萬元成交，歌頓臺單位以約4,000萬元成交，以及一宗紅山半島約6,000萬元成交。按金額劃分，全月未有錄得任何逾億元成交。

若以7至9月的第3季度計算，區內共錄得13宗買賣，並同樣全為二手成交個案，成交金額則錄約21.76億元，較第2季錄得約20宗及13.97億元分別下跌35%及上升55.76%。而第三季則錄得約4宗逾億元交易。

方富義期望第4季山頂南區豪宅交投宗數可受惠「3頭馬車」利好下有所提升，包括施政為樓市減辣，一帶一路高峰論壇令香港超級聯繫人地位提升，以及更多有利內地的政策或措施出台，若果第四季有上述利好因素出現，山頂南區買賣交投有望回升，而樓價跌勢亦在交投帶動下得以喘定。

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