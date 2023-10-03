市建局放售旺角ONE SOHO基座商場連車位　市值約4億

由市建局全資持有的旺角山東街重建項目ONE SOHO基座商場，新近委託代理推出招標放售，市場人士預期成交價約4億元。



世邦魏理仕及仲量聯行表示，獲業主委託以公開招標形式出售位於旺角山東街32B號ONE SOHO的三層基座商場連11個商業停車位及2個商業電單車停車位，截標日期為11月15日中午12時正。市場人士預期成交價約4億元。

商場總面積2.24萬呎 涉13個商業車位、電單車位

ONE SOHO位於旺角核心地段山東街32B號，鄰近大型地標式綜合發展項目朗豪坊及康得思酒店，離旺角港鐵站僅約三分鐘步程。商場總建築面積約22,449平方呎，商舖分佈於商場地下、一樓及地庫一層，可提供至少14個面積介乎218至2,263平方呎的商舖。

旺角山東街32B號ONE SOHO三層基座商場。

相關11個商業停車位及2個商業電單車停車位則位於地庫二層。商場地下及一樓每層樓高約5米、地庫一層樓高約4.48米。ONE SOHO住宅部分一共設有322個住宅單位並於近日入伙，預計住客將以年輕家庭為主導，為樓下基座商場提供即時的消費力。

世邦魏理仕香港資本市場部資深董事黎其峰表示，旺角核心地段已有多年未有全新住宅基座商場物業出售，相信是次招標將吸引大量投資者或用家注目。仲量聯行資本市場部執行董事鄧潔瑩表示，近年民生商舖及商場出售貨源較多，反之核心區供應極少，今次出售機會罕有，預期是次招標將吸引各類型投資者競投。