市傳鄧成波家族5.6億沽旺角酒店　五年勁蝕近50%　歷來最傷

市區酒店物業錄得大幅貶值個案。由舖王鄧成波家族持有的旭逸酒店﹒旺角，在今年7月份推出招標放售，市場消息透露，該幢酒店新近成功以約5.6億元沽出，較意向價低約1.7億元。此外，值得留意，四至五年前鄧氏家族在市場上大手掃入多項酒店物業，當時以高價11億元向英皇買入旭逸酒店﹒旺角，即持貨5年是次沽貨帳面勁蝕49%，料成為該家族歷來蝕幅最多的成交個案。



上述個案為旭逸酒店﹒旺角，位於旺角砵蘭街60號，全幢樓高30層，地盤面積為4,053平方呎，總建築面積為48,595平方呎。地下及1樓為酒店大堂及商舖﹑5樓至32樓客戶，共提供199間酒店客戶。該幢酒店在7月份以「蝕讓價」推出招標，業主意向價約7.3億元，在8月25日已經截標。

全幢酒店涉199間客房 平均每間281萬

市場消息指出，該幢酒店最新以約5.6億元成功易手，即每間客房成交價約281萬元。而以總建築面積計算，成交呎價約11,524元。

另有市場消息指，該酒店新買家以百樂酒店集團羅氏家族呼聲較高，惟相關消息暫未確認。

舖王鄧成波家族，旁為兒子鄧耀昇。（資料圖片/香港01攝）

2018年底斥11億向英皇買入酒店

翻查資料顯示，該酒店由鄧成波家族持有，於2018年底以11億元向英皇購入，即是次沽貨帳面勁蝕49%或5.4億元。

鄧成波家族近年頻頻出現負面消息，如旗下的漢港控股有限公司，在上周五（22日）遭房地產服務和諮詢顧問公司戴德梁行入稟高等法院，指漢港控股需向戴德梁行支付1,115萬元服務費，不過至今僅還款324.4萬元，故連本帶利追討共790.7萬元。