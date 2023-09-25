鄧成波家族旗下公司遭戴德梁行入稟　連本帶利追討逾790萬元

已故「舖王」鄧成波家族旗下的漢港控股有限公司，上周五（22日）遭房地產服務和諮詢顧問公司戴德梁行入稟高等法院，指漢港控股需向戴德梁行支付1,115萬元服務費，不過至今僅還款324.4萬元，故連本帶利追討共790.7萬元。



鄧耀昇同意12個月分期付款

原告為Cushman & Wakefield（HK） Limited （戴德梁行），被告為Sino Harbour Holdings Limited。原告在入稟狀指，被告在2019年7月買賣益兆興業有限公司及Strategic Champ Holdings Limited的全數已發行股本，原告為被告提供交易服務，及後被告同意支付1,115.1萬元。

原告指，自2018年7月，它不時與鄧成波等人溝通，提醒被告需支付服務費，鄧成波亦表明知道自己有責任支付，而鄧成波在2021年5月離世，被告的負責人鄧耀昇得同意以12個月分期付款。原告在2022年收到共324.4萬元，但至今被告尚未支付790.7萬元餘款。

已故舖王鄧成波，旁為兒子鄧耀昇。（資料圖片/香港01攝）

波叔離世後累沽80物業 涉款近230億

另據資料顯示，自鄧成波在2021年5月離世後，鄧氏家族已經沽出至少80項物業，賣出所套現的資金接近230億元。不過該家族仍有大量物業正在放售，如近期最矚目為西貢康定路1號、2號、6號、7號及9號五座全幢工業大廈，目前叫價為14億元，平均每平方呎約3,655元。