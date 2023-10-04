賣地計劃｜本季僅推110伙創新低　為樓市托價？測量師料作用不大

本財年第三季度（10月至12月）賣地計劃，將會推出1幅住宅地皮，大嶼山長沙住宅地皮，合共約110伙，按季大幅減少94%，而且更創出季度住宅伙數新低紀錄。對於大幅減少住宅供應是否屬於為樓市「托價」的手段，有測量師認為政府或有少許相關用意，但認為減少供應對持持樓價未有太大作用。



對於僅推出一幅規模較小的大嶼山長沙住宅地皮，華坊諮詢評估資深董事梁沛泓認為，政府對樓市前景看得很淡，又指其實賣地表仍有多幅地皮有待推出，有很多選擇，但目前「推都唔推（地），似乎唔想賣」。又指若果擔心成交價未如理想，其實可以先推出招標，若發展商出價不達標，屆時才再決定流標。

料未來一年住宅供應低水平 也難支持樓價

問及住宅官地數目及伙數也創新低水平，是否有為樓市「托價」的用意？梁沛泓則認為，目前政府面對很多困境，減少私樓供應對樓價下行有少許緩和作用，但強調效果未必太大，就算未來一年維持較低水平住宅供應，對樓價的支持作用也不會太有用。

梁沛泓又指，本季賣地計劃將透過港鐵推出東涌東站，而市建局則推出啟德兩個項目，一鐵一局合共推出2,650伙，不過目前市況欠理想，估計有流標風險。

至於泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，政府立場是着眼於今年全年可否滿足提供1.29萬伙的供應， 而目前首三季已推1.05萬伙，佔全年供應量的8成，早已經超出三季合共推出75%的比例，故此目前的進度已屬於達標或已超標。加上，當前市況不好，政府亦無需急於推地，料可待11月底視乎加息情況再決定部署，以當前情況而定，料來季只需要多推出一至兩幅官地，以及港鐵及市建局地皮即可達標。

張翹楚：政府著眼於滿足提供1.29萬伙供應目標

他估計，今次長沙住宅地皮每呎樓面地價約為2,360元，但相對以前長沙高峰期是每呎逾1萬元，地價明顯回落。他又指，區內WHITESANDS目前仍有成交，但呎價1.9萬元仍然高，直言「太貴都無人要」，因此每呎地價約3,000元，倒不如買荃灣地皮。他估計發展商會以保守出價，會衡量以往長沙地成交價及該區的住宅成交價，相對之下鄰近市區的新界地皮風險較低。

至於政府今季未有推出商業地，張翹楚認為目前市道不好，現時推商業地流標風險好高，加上早前旺角商業地樓面地價亦偏低，令市場預期商業地呎價只會越來越低，故料政府需待整成個商業氣氛緩和方會重推。