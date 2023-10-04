賣地計劃｜本季推1幅大嶼山住宅地110伙　空置高企不推商業地

發展局今日（10月4日）公布，本財年第三季度（10月至12月）賣地計劃，季內將會推出1幅住宅地皮，大嶼山長沙住宅地皮，合共約110伙。季內不會推出商業地皮。



本財年首三季私樓供應約1萬伙 佔目標80%

季內港鐵推出東涌東站，提供1,200伙，市建局則推出啟德兩個項目，提供1,450伙。至於私人發展及重建涉及7個項目，提供440伙。所有來源合計，私樓供應量高達3,200伙。

商廈空置高企不推商業地 「緩一緩也是有道理」

甯漢豪指，大嶼山長沙住宅地屬細小地皮，供應數量不多，料提供中大型住宅單位。對於季內不推出商業地皮，她表示，目前整體商廈平均空置率高達約10%，認為不推商業地「緩一緩也是有道理」。

首三季私樓供應10150伙 佔全年目標八成

發展局局長甯漢豪指，首三季合共提供10,150伙，接近全年目標12,900伙的8成，還未反映不需要地契修訂的供應。對於達標感樂觀。在6月底公佈第二季度（7月至9月）賣地計劃時，發展局已表示，本財年首兩季將已推出8,280伙，佔全年目標約1.29萬伙約65%。

對於小蠔灣項目，她指，港鐵公司正在調整細節，個人不適合評論，又指該地推出時間表不影響公營房屋供應情況。被問及會否重推油柑頭首置地，她表示，當該地皮流標的時候已經邀請房協進場，目前亦已與房協就相關發展進行商討。

市場憧憬樓市減辣 甯漢豪未有補充

市場憧憬政府會就樓市「減辣」，甯漢豪表示，行政長官及財政司司長早前亦已就相關議題作出評論，目前就未有就「減辣」措施作補充。

被問及會否有意將海濱夜市「恆常化」，她表示夜市屬「香港夜繽紛」活動其中一環，故此，稍後時間亦會在相關海濱舉行其他活動，以迎合不同市民喜好。她亦提醒本周末天氣或會受颱風影響，呼籲市民留意最新安排。