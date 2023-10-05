仲量聯行：經濟壓力及波動無礙2024年亞太區酒店收入繼續增長

亞太區酒店入住率在所有主要市場重啟、航空運力增加以及會議和活動明顯回升後持續穩步上升。儘管酒店業正面臨勞動力市場緊張、能源成本上升、企業縮減出差公幹支出的壓力、地緣政治緊張局勢和高昂旅行成本等不利因素，但入住率仍呈上升趨勢。



根據仲量聯行《2023年酒店管理者情緒調查》，酒店業在強勁的旅遊需求和宏觀經濟壓力下存在不協調和不確定性。該調查涵蓋亞太區360多家酒店管理者，旨在了解酒店業主和管理者的情緒。

在印尼巴厘島、泰國普吉島和新加坡等市場，平均每日房價（ADR）已超過疫情前水平20％以上，主要受到休閒遊客的帶動。調查發現，亞太區77％的酒店預計2024年入住率將進一步上升，尤其是高檔和豪華酒店。此外，亞太區73％的酒店預計ADR將上升。在細分區域中，東南亞地區的前景最為樂觀，乃受大部分國家強勁的入境旅客增長勢頭所帶動。

經濟型酒店未來6至12個月有積極前景

大多數受訪者（66％）對於2024年總收入超越疫情前水平感到樂觀，而經濟型酒店的信心則較低（33％），乃因經濟型酒店依賴旅行團和旅遊成本增加。然而，自2023年8月以來，中國內地旅行團擴大目的地至包括澳洲、南韓和日本等，預計將為經濟型酒店未來6至12個月帶來積極的前景。

中國內地旅行團擴大目的地至包括澳洲、南韓和日本等，預計將為經濟型酒店未來6至12個月帶來積極的前景。（蔡偉南攝）

仲量聯行亞太區酒店及款待部行政總裁Nihat Ercan表示，2023年上半年，休閒旅遊持續推動亞太區的酒店需求。與此同時，儘管企業支出持續面臨壓力，但在更多大型體育賽事和商務活動的支持下，我們看到來自休閒和商務旅行的訂單正穩步增長。

自2022年以來，亞太區勞動力短缺導致相關成本不斷增加，到2024年，勞動成本預計將較2019年增加10%至20%，但在一般情況下，酒店可通過調整工作職責、降低服務標準與最大入住率來舒緩成本上升。同時，採用手機進行入住登記、清潔機械人和住客通訊工具（guest request tools）等科技可幫助緩解勞動力緊絀情況，但酒店業向來是與賓客密切接觸的服務行業，在科技應用方面發展相對較落後。

由於持續動盪的政治局勢和來自後疫情時代的挑戰，亞太區的能源價格不斷上漲。展望2024年，32%的受訪者預計能源成本將增加10%以上，人數較2022年大幅下降，當時有51%受訪者預計2023年的能源成本將增加10%或以上。由此可見，對酒店業而言，2024年來自能源價格的壓力將較今年有所減少，此乃由於部分酒店響應可持續發展倡議而實施節能措施，為成本帶來正面影響。

油尖旺區一帶為酒店集中地。（蔡偉南攝）

酒店業界相關人士日漸意識到採取可持續發展和更廣泛ESG原則的重要性，約65%的受訪者現已實施減碳計劃值得注意的是，高檔酒店在採取倡議上的比例更高。

隨著投資者和賓客偏好秉持ESG理念的酒店，將綠色條款及激勵措施納入酒店管理協議中，可使酒店業主與管理者在可持續發展措施上的利益保持一致。然而，亞太區的酒店缺乏資金、內部專業知識和技術，在可持續發展道路上面臨重重挑戰。

ESG成酒店管理者重要議程

2022年，酒店管理者主要面臨難以衡量可持續發展目標的挑戰。為了在亞太區推動積極變革，酒店業統一會計制度將於2025年初進行更新，納入可持續發展指標及各項報告指引。酒店可藉獲取可持續發展評級，展現對環境標準、能源效率、廢物管理、節水等可持續發展倡議的承諾。亞太區大多數酒店均計劃於2024年前獲得評級，而目前則有38%酒店已獲得評級。

仲量聯行亞太區酒店諮詢及資產管理部主管Xander Nijnens表示，酒店業的疫後復甦進展理想，但中期內仍面臨若干不利因素，需要更積極進行管理以實現持續利潤增長。隨著住客喜好改變，行業競爭加劇，業主更應把握機會認真審視酒店理念及定位、反思市場細分、改進吸引和挽留人才的舉措，並朝著明確的可持續發展目標堅定前行。