香港中旅8.98億購灣仔服務式住宅君悅居　研究合併毗連地皮重建

中資財團入市大額物業。香港中旅（0308）以8.98億元購入灣仔駱克道42至50號服務式住宅君悅居。項目共有114個房間，平均每間客房價值約787萬元。



香港中旅指，將以8.98億元向梁達波、梁國偉、梁國豪及梁淑恩，收購銀達（香港）91%、3%、3%及3%股權，銀達（香港）目前持有及經營一幢服務式住宅及商舖君悅居，總建築樓面面積約5.68萬方呎，現狀為一幢15層高連地庫的服務式公寓，3樓以下主要是商業用途，3樓以上用作長租公寓。香港中旅稱，隨着香港與內地通關及經濟復甦，預計未來租金水平將有所回升。

具協同價值 另研究合併重建商業物業

香港中旅指，該物業與其持有的灣仔睿景酒店地塊是由一原地塊拆分而成，按照政府規劃，地塊為商業用地，可用於興建商業、酒店、寫字樓。公司取得物業後，可探索兩地塊合併開發的機會，有效利用後巷面積。

此外，由於該物業緊鄰灣仔睿景酒店，具有較高經營協同價值，公司未來可考慮把兩者一體化經營，實現管理服務協同，同（客房服務、洗衣、採購等管理統一）、資源設施共享（餐廳、健身房等），以提升整體經營效益；也可研究把兩幢物業合併重建為一幢核心地段的高品質的商業物業，進一步提高集團在港知名度，做大做強在港業務。

灣仔駱克道42至50號君悅居。（網上圖片）

灣仔駱克道42至50號君悅居，位處分域街8至12號單邊，佔地約5,219平方呎，樓高15層，物業地庫至2樓包括餐廳、便利店及健身中心，3樓至15樓為房間，共有114個房間，由開放式至兩房，月租由1.2萬元起。項目由本地老牌家族持有，2005年向資深投資者羅家寶購入物業，作價4.5億元。

中國旅游集團酒店控股為央企於港設立的公司，經營眾多旅遊業務，包括旅行社及旅遊車，同時持有尖沙嘴君怡酒店、銅鑼灣維景酒店、旺角維景酒店以及灣仔睿景酒店。