李嘉誠罕有露面接受訪問　眼泛淚光懷念新加坡建國總理李光耀

長和系創辦人李嘉誠就新加坡建國總理李光耀百歲冥誕，接受新報業媒體旗下《聯合早報》訪問。李嘉誠在訪問中透露了兩人基本上是無所不談，同時觀點相近；又表示時常懷念李光耀這位故友。



語速慢、說話清晰 相當精神

是次訪問的影片長達約5分鐘，影片開首李嘉誠雙手拿起他與李光耀的舊日合照，緬懷一番。照片中二人開懷大笑，並握著對方雙手。及後又再展示2007年一張二人同台、一同出席李光耀公共政策學院李嘉誠大樓命名典禮上的合照。影片中的李嘉誠雙目有神，以略帶緩慢的語速，憶述李光耀這位老朋友。

眼泛淚光懷念故人 聲線沙啞

影片中李嘉誠位處的寫字樓料為中環長江集團中心，單位外望維港全海景，直望整個九龍區，對面海正正為尖沙咀。影片中後段李嘉誠指「明白年青人可能覺得李光耀所建立和設計的，是頭上的金剛圈，希望可以人性化一點......」，該一段李嘉誠表情有點失落。

而在影片尾聲，李嘉誠指「回想故人，我時時懷念他」時，更似眼泛淚光，聲線變得沙啞。

上月李嘉誠前往大埔慈山寺參拜

事實上，李嘉誠自90歲、於2018年5月份退休後，近年甚少接受媒體訪問，而在公開場合也未有發言。不過在今年9月份，李嘉誠就被拍攝到前往大埔慈山寺參拜。當日李嘉誠身穿西裝，臉上戴著白色口罩，坐於電動輪椅上自行控制輪椅移動方向。當日周凱旋亦有同台現場。