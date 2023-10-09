未受颱風影響、憧憬政府減辣　十大屋苑錄6宗成交按周持平

十大屋苑本周末錄得6宗成交，按同持平，零成交屋苑亦維持6個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本周末颱風「小犬」突然來襲，更改發8號風球，幸二手交投未受影響，十大屋苑於颱風下錄得6宗成交可算表現不俗，反映市民置業信心正逐步轉強。



此外，他指出，全城憧憬《施政報告》會有減辣措施，令部份買家決定偷步入市，而二手業主亦願意擴大議幅，買賣雙方的造價差距正逐步收窄，令交投轉活，料二手交投持續轉好。

港島區方面，太古城交投平穩，本周末同樣錄得2宗成交，涉及為太湖閣高層E室，實用面積583平方呎，兩房間隔，向西南，望市及柏架山景，現以834.5萬元沽出，呎價14,314元。另一宗周末成交為逸天閣高層G室，實用面積呎685平方呎，三房間隔，以1,218萬元沽出，呎價17,781元。

美孚新邨、黃埔花園各沽一伙

九龍區方面，美孚新邨本周末僅錄1宗成交，涉及為1期百老匯街25號高層A室，實用面積700平方呎，屬大兩房間隔，最新以730萬元沽出，呎價10429元。新買家為同區換樓客，見樓價已錄得一定跌幅，恐施政報告後樓價會再次反彈，逐加快入市承接作新居。據知，原業主於2010年11月以471萬元購入物業，持貨13年，是次轉手帳賺259萬元或55%。

另黃埔花園亦沽維持1宗成交，涉及11期10座中層D室，實用面積505平方呎，屬兩房間隔，以660萬元沽出，呎價13,069元。據了解，原業主於1996年4月以318萬元購入物業，持貨27年，是次轉手帳面賺342萬元或108%。

嘉湖山莊。

新界區方面，嘉湖山莊本周末錄得2宗成交，較上周多1宗，涉及為景湖居9座低層C室，實用面積 546平方呎，屬三房間隔，最新以455萬元易手，呎價8,333元。原業主於1995年以132.3萬元買入單位，持貨28年，是次轉手賬面獲利322.7萬元離場，單位升值2.4倍。