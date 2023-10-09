周末新盤錄12宗　按周跌79%　長沙灣睿峰風球下有成交

周末受風暴「小犬」影響，市場交投淡靜。過去兩日新盤市場錄得12宗成交，較上周57宗下跌78.9%。當中鼎珮旗下現樓項目長沙灣睿峰，於風球下錄得一手成交，連同周六共沽2伙，套現3,190萬元。



長沙灣睿峰周末沽2伙 累售290伙

鼎珮旗下現樓項目長沙灣睿峰過去周末沽出2伙單位，其中一伙於周日（8日）懸掛8號風球當日以1,490萬元成交，折合呎價29,914元。涉及單位為東翼28樓D室，實用面積499平方呎，2房間隔。周末2伙合共套現3,190萬元。項目自今年2月初重啟銷售後至今累售101伙，套現約12億元；整個項目現累售290伙。

長沙灣睿峰

親海駅I「呼吸Plan」取消前沽1伙

長實（1113）旗下油塘親海駅項目早前宣布將於本月23日後，取消現時提供的「3房1‧2‧3換樓付款計劃」。有買家趕在計劃取消前購入1伙單位。涉及單位為親海駅I 1座低層B室，實用面積729平方呎，屬3房海景戶。買家最終選用「3房1·2·3換樓付款計劃」，以1,190.4萬元成交，折合呎價16,330元。

九龍塘雋睿單日沽2伙

永義集團旗下九龍塘雋睿於周六招標發售6伙3房單位，即日沽2伙，分別為1座5樓C室及2座5樓A室。當中1座5樓C室實用面積為677平方呎，屬3房間隔，成交價1,700萬元，呎價約25,111元。