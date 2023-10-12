ONE SOHO增360天付款計劃　最高折扣26%　個別單位折實價劈13.5%

撰文：李明珠
出版：更新：

信置（0083）、莊士（0367）及市建局合作發展的旺角ONE SOHO更新3號及5號價單，原有的建期付款計劃改為90天内付款，並新增了「尊貴ONE SOHO 360天付款計劃」及特別優惠，新付款計劃可享優惠17.5%至26%。當中指定單位折實價介乎約620.1萬元至715.1萬元，折實呎價20,006元至25,092元

項目原有的建期付款計劃先更改為90天内付款，優惠比率不變，同樣為14.5%。而新推出的「尊貴ONE SOHO 360天付款計劃」，可享基本優惠17.5%。若買家採用新付款計劃並購買指定單位，可額外獲1.5%至8.5%的優惠，即新價單最高優惠可達26%。

個別單位折實售價大減13.5%或近百萬

以舊價單原本的建築期付款辦法計算，實用面積310平方呎的12樓A8室，價單售價838.1萬元，折實價為716.5萬元。而更新價單後，若買家採用360天付款計劃後，其最高優惠增至26%，即折實價為620.1萬元，反映該單位大幅減價13.5%或96.4萬元。

發展商表示， 為針對高才等買家的置業需求，新價單的指定單位特設首年免息免供8成一按，讓買家可更靈活調配資金。

薄扶林VICTORIA COAST、筲箕灣香島下周一招標　各涉三房及四房內房同創集團九龍塘禮著首錄成交　洋房1.78億沽、呎價3.43萬直擊現樓｜ONE SOHO首年免息供款　信置田兆源冀施政報告利好樓市港鐵東涌東站第一期今起招標　估值上限逾31億　11月9日截標
本地樓市
新盤市況
油尖旺區樓市