直擊現樓｜ONE SOHO首年免息供款　信置田兆源冀施政報告利好樓市

信置（0083）、莊士（0367）及市建局合作發展的旺角ONE SOHO今日開放三伙現樓示範單位予傳媒參觀，均為一房單位。項目將推出全新付款計劃及優惠，最快於今日內更新價單。



信置田兆源：期待施政報告有利好樓市消息

信和置業執行董事田兆源表示，項目於8月時已開始交樓程序，暫時售出191伙，套現逾13億元，目前已有超過180個單位入伙。他透露，新付款方式為首年免息供款計劃，希望在目前的高息環境下為買家減少負擔，詳細內容最快於今日內上載價單。

對於現時市場呼籲政府「減辣」，他表示相信政府會聆聽業界聲音，推出相應的政策幫助復甦香港經濟。個人亦期待施政報告有利好樓市發展的消息。

信和置業執行董事田兆源。

開放三伙現樓示位 採漸變藍黃色玻璃牆

發展商今日開放三伙現樓示範單位予傳媒參觀，當中包括1伙附裝修單位及2伙屬交樓標準示範單位。

其中，附裝修示範單位為28樓A1單位，實用面積285平方呎，屬一房連開放式廚房間隔，客飯廳間隔方正，選用漸變藍黃色的特色玻璃牆。至於睡房運用柔和中性色調，以及深色木紋牆配襯橙褐色皮革及金屬元素，位置亦預留衣櫃位置，並設有訂製開放式衣櫥。而樓層與層之間的高度3.405米，可以高樓底設計增加室內空間感。

↓↓28樓A1室連裝修示位↓↓

睡房採用L型落地大窗

至於兩個交樓標準示範單位屬於28樓A6單位及B7單位，實用面積298及320平方呎。同屬一房間隔。其中B7單位露台視野開揚，主人睡房採用L型落地大窗，採光度十足，擁270度維港海景。

ONE SOHO合共提供322伙，戶型包括開放式至兩房，主打一房單位，單位面積由262至374平方呎，另有7伙特色單位。

↓↓28樓B7室交樓標準示位↓↓