啟德海灣上樓書、短期內開價　嘉華溫偉明指求量為先、驚喜價推盤

由嘉華（00173）、會德豐地產及中國海外（00688）合作發展的啟德海灣第1期今日（19日）首度開放示範單位予傳媒參觀，涉及2房梗廚及開放式廚房間隔。項目於今早已上載樓書，將於短期內公佈價單，大機會下星期開放示位予公眾。



嘉華國際營銷及市場策劃總監（香港地產）溫偉明表示，項目至今已接獲許多準買家查詢，今早已經上載樓書，短期內將會公佈價單，最快下星期向公眾開放示位。他透露由於市場缺乏信心，現時樓盤開售都以「求量」為先，首張價單價格將會為「驚喜價」。

不全撤辣招也「收貨」

被問到若然施政報告沒有全面撤辣，會否對市場造成打擊，溫偉明表示即使不全面撤辣也「收貨」，只要有減辣措施就是利好樓市的消息，會對樓市有正面影響。他亦預測，由於息口見頂，所有不利因素已經過去，相信整體樓價將會觸底反彈。

全盤1017伙、一房面積最細269呎

項目共提供1,017伙單位，實用面積269至771平方呎，戶型涵蓋1房至3房。1房戶共388伙，實用面積288至315平方呎，2房共564伙，實用面積427至553平方呎，3房單位共57伙，實用面積586至771平方呎，還設8伙特色單位，實用面積269至771平方呎。