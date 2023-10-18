元朗雨後增4大優惠　周五推售63伙　現樓示範單位曝光｜多圖

星星地產（1560）元朗宏業西街新盤雨後日前增加四種付款計劃，提供「先住後付」計劃。發展商落實本周五（20日）以先到先得形式推售63伙。項目今日（18日）亦開放現樓示範單位予傳媒參觀，並於明日對外開放8伙現樓單位及會所。



周五以先到先得推售63伙

星星地產主席及首席執行官陳文輝日前指，提供「先住後付」付款計劃，包括在交付5%首期後，其中45天付款剩餘95%，可共獲6.5%的優惠；90天付款剩餘，可共獲6%優惠；180天付款剩餘，可共獲4.5%優惠，提早成交最高回贈1.2%；若在360天內成交，售價共加0.5%，但提早成交最高回贈6%。同時，項目落實將於本周五（20日）以先到先得形式推售63伙。

據知雨後暫沽169伙，佔全盤逾半數單位，套現約10.3億元，折實均價為15,020元，餘下單位大多數屬高層，尚餘單位市值逾12億至13億元。

星星地產主席及首席執行官陳文輝。

明日對外開放8伙現樓單位及會所

發展商今日（18日）公開現樓示範單位予傳媒參觀，是次公開的單位為21樓S室。單位實用面積294平方呎，外接22平方呎的露台，採開放式間隔，並坐擁河景。單位廚房採用淺色系工作檯面與天藍色的牆身互相映襯，配以白色飾面及原木廚櫃。

↓↓21樓S室示範單位↓↓

梗廚設計 設L形工作枱面

另一現樓示範單位為21樓E單位，屬三房一套連儲物房間隔，單位實用面積717平方呎連22平方呎露台，及16平方呎工作平台，合拼成特大的戶外活動空間。

客飯廳採長方形設計，空間寬敞實用，更以玻璃趟門設計連接室外空間，為屋內提供大量自然光線。單位採用長形獨立廚房設計，設置L形工作枱面，方便住戶作日常煮食備料之用。

↓↓21樓E室示範單位↓↓