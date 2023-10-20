二手樓價指數｜CCL年內升幅一筆勾銷　轉跌1.01%　最新報155.18點

中原城市領先指數CCL最新報155.18點，按周跌1.17%，是反映9月27日財政司司長放風樓市或有望減辣及中秋節長假期當周的市況。本周CCL已蒸發今年全部升幅，2023年暫跌1.01%，指數比4月168.40點高位累跌7.85%。CCL亦較2022年12月156.37點低位再跌0.76%，創338周（近6年半）新低，重返2017年4月底時水平。



楊明儀：本周CCL已蒸發今年全部升幅

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，施政報告前市場憧憬減辣，有買家提早入市搶低價筍盤，二手成交略為增加，惟整體樓價持續向下。現時CCL距離第四季目標148點，只差7.18點或4.63%。下周三（25日）施政報告，對香港樓價的影響將會在11月中旬公佈的CCL才開始陸續反映。

其他指數方面，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報154.72點，按周跌1.36%；CCL（中小型單位）報153.60點，按周跌1.27%，較去年12月低位分別跌0.71%及0.49%，重返2017年4月初及4月中時水平。至於，CCL（大型單位）報162.98點，按周跌0.74%，連跌6周共3.17%，較今年初自己低位跌1.00%，重返2017年12月中時水平。

四區呈三跌一升局面，港島樓價升微升0.19%。

四區呈三跌一升局面 港島樓價升微升0.19%

按地區劃分，九龍CCL_Mass報147.99點，按周跌1.95%。新界東CCL_Mass報167.29點，按周跌1.09%。新界西CCL_Mass報142.69點，按周跌2.37%。九龍、新界東及新界西樓價齊單周跌逾1%，分別較去年底至今年初自己低位跌0.29%、0.33%及1.57%，重返2017年3月中、8月中及5月底時水平。

至於港島CCL_Mass報157.97點，按周微升0.19%，連跌4周後回穩，指數仍為41周次低，重返今年1月初時水平。

總結，以今年計港島是唯一仍有升幅的指數，升1.33%。其他七個指數已蒸發今年升幅，CCL跌1.01%，CCL Mass跌1.02%，CCL（中小型單位）跌0.74%，CCL（大型單位）跌2.21%，九龍跌1.85%，新界東跌1.60%，新界西跌1.88%。