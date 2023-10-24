英皇擬親民價推香港仔「澄天」　首批不少於50伙　月底開售｜多圖

英皇國際（0163）旗下香港仔舊大街80號項目澄天，今日（24日）首度公開兩個未經改動單位予傳媒參觀，並即日對外開放參觀。



英皇國際副主席楊政龍表示，將密切留意明日施政報告推出政策，項目將短期內開價，希望月底前開售。另指，項目正式命名後，接獲不少查詢，反應熱烈證明市場剛性需求強。項目價錢將參考同區其他樓盤，強調項目首張價單將以親民價推出，提供不少於50個單位。

↓18樓D室未經改動示範單位↓

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兩個清水示範單位首度曝光

澄天首度公開兩個未經改動單位，分別為一間一房套單位，以及兩房單位。是次公開的一房套單位參考18樓B室，實用面積287平方呎，連38平方呎「三合一」露台，樓高3.15米。客飯廳呈長方型設計，開則實用，設有開放式廚房。

另一間公開的兩房單位則參考18樓D室設計，實用面積400平方呎，連連38平方呎「三合一」露台。客飯廳呈長型設計，同樣設有開放式廚房。房間設處大廳的兩旁，房間內設有L型窗戶。

↓18樓B室未經改動示範單位↓

全盤110伙單位 提供一房至三房

澄天為南區15年來，首個新盤住宅項目。項目將提供110伙單位，戶型涵蓋一房至三房，包括57伙一房單位，44伙兩房及9伙特色單位。標準戶方面，一房戶型實用面積介乎285至325平方呎，兩房戶面積約400平方呎，而特色單位面積245至881平方呎。預計關鍵日期為2025年3月31日。