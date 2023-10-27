500人排隊爭煥然壹居6伙減價貨尾　昨日單日沽22伙

撰文：蔡偉南
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市區重建局旗下啟德「煥然壹居」在上周三（18日）更新價單，全數28伙私樓單位減價介乎7%至13%，並落實在昨日（26日）發售。據成交紀錄冊資料，該批單位在昨日即日沽出22伙。另有代理消息指出，尚餘的6伙在昨日雖然未能賣出，但該6伙待售單位今日繼續推出銷售，吸引多達逾500伙排隊等侯。

據成交紀錄冊資料，昨日沽出的22伙單位，成交價介乎977萬至1,202.9萬元。

截至今日（27日）11時30分，有代理消息指出，該6伙減價貨尾已經成功沽出，包括1座及3座各3伙單位。

資料顯示，啟德煥然壹居昨日推售的28伙單位實用面積介乎562至675平方呎，定價由975.3萬至1,202.9萬元，實用呎價介乎15,002元至18,226元。入場單位為Tower H3座15樓A室，實用面積為562平方呎，採兩房間隔，定價975.3萬元，呎價約17,475元。

「煥然壹居」更新價單後，減幅最大單位為Tower H1座20樓C室，單位實用面積為568平方呎，屬兩房間隔，調整售價前為1,125.9萬元，更新後售價為977.7萬元，減幅達148.2萬元或約13.2%，呎價亦由19,822元降至17,213元。

啟德煥然壹居。（資料圖片）
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