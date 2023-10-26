University Hill2A期下周二價單賣88伙　折實321萬起　另招標41伙

新地（0016）旗下大埔白石角University Hill 2A期公布最新部署，落實下周二（31日）賣129伙，當中以價單形式發售88伙，將於明日接受認購登記，下周二早上11時截票，不設大手客時段。至於其餘41伙以招標形式發售，以特色戶為主。



新地代理總經理胡致遠表示，該批以價單形式發售的88伙，戶型涵蓋開放式至三房，當中兩房佔六成，以最高15%折扣優惠後，折實價由320.8萬至1,104.89萬元，折實呎價13,785至18,262元。

新地代理總經理胡致遠稱，當中88伙以價單形式發售，涵蓋開放式至3房單位，當中6成為2房戶，以最高折扣率15%計算，折實由320.8萬至1,104.89萬元，折實呎價13,785至18,262元。該批入場單位為漾景閣1座2樓A2室，實用面積217平方呎，以定價計市值逾7億元。

左起：新地副董總經理雷霆、新地代理總經理胡致遠

新地雷霆：第四季交投會活躍 樓價平穩向好

被問及對施政報告看法，新地副董總經理雷霆表示，施政報告雖然無完全撤辣，但訊息正面，買家印花稅「先免後徵」料可鼓勵更多優秀人才留港置業，有助香港長遠發展；而本地居民買第二套房稅務減半亦屬有實際需要，不少香港市民都想買「磚頭」保值及收租。

雷霆又指，相信施政報告減辣後發展商會設計更多付款辦法吸引各類買家，預期第四季交投會活躍，樓價會平穩向好。至啟德區會重啟捷運交通系統，雷霆認為啟德區住宅、商業、文娛及體育都對交通有一定需求，除了方便市民外，亦有利該區持份者及參與者。

大埔白石角University Hill。

天榮站YOHO WEST、NOVO LAND 2A期第1座11月中登場

至於集團其他項目方面，同系白石角Silicon Hill亦沽出大部分單位，明年首季入伙，而University Hill2B期僅餘數十伙未售。同系天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST，以及屯門NOVO LAND 2A期第1座亦部署11月中先後登場。