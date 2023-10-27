吳君如、陳可辛逾4400萬沽觀塘商廈　持貨13年大賺千萬

商廈市場走勢持續向下，不過早年入市的演藝界人士依然大賺離場。著名女演員吳君如及其丈夫香港電影導演陳可辛，新近以約4,405萬元沽出觀塘商廈，較13年前買入價帳面升值34%，帳面賺逾1,100萬元。



資料顯示，上述沽出物業為觀塘萬兆豐中心（MG tower）高層F、G室，面積約6,161平方呎，在10月4日以約4,405萬元沽，成交呎價約7,150元。該單位原業主為S & P Holdings Limited，公司董事包括陳可辛及吳君如，早於2010年以約3,291.4萬元買入該單位，即是次易手帳面升值1,128.6萬元，升幅約34%。

據悉，吳君如過去亦有在物業市場內成功斬獲，如早年以813.8萬元購入薄扶林貝沙灣6期1座一伙海景一房戶，實用面積459平方呎，及後在2016年以950萬元沽出，帳面獲利136.2萬元，升值17%。

胃仙U經銷商倫氏家族承接

至於觀塘萬兆豐中心（MG tower）高層F、G室的新買家為REGAL VICTOR DEVELOPMENT LIMITED，公司董事為倫洪楷及葉婉婷，據悉，二人為胃仙U港、澳總經銷商全球藥業倫氏家族成員。