啟德海灣第1期加推118伙　折實均價2.1萬　暫收逾千票、超額2倍

嘉華國際（0173）、會德豐地產及中國海外（0688）合作發展、位於啟德跑道區的啟德海灣第1期加推第2張價單，提供118伙，折實平均呎價20,988元，折實入場價為589.372萬元。發展商表示，截至昨日下午3時，累收逾1,000票，連同首張價單208伙計，超額認購約2倍。

該批118伙單位戶型涵蓋一至三房間隔，當中包括28伙一房，83伙兩房及7伙三房，價單定價759.5萬至1992.3萬元，呎價23,876元至33,998元，扣除最高20%折扣優惠，以及提前付清樓價3%的現金回贈後，折實售價589.372萬元至1,546.83萬元，折實呎價18,528元至26,384元。

嘉華國際營銷及市場策劃總監（香港地產）温偉明（中間）

較首張價單較首張貴6%

當中，入場單位為第2A座1樓H單位，實用面積305平方呎，屬 一房連開放式廚房間隔，折實售價為589.372萬元。 參考項目首張價單涉及208伙，折實平均呎價為19,798元，即第2張價單較首張價單貴6%。

項目共提供1,017伙單位，實用面積269至771平方呎，戶型涵蓋1房至3房。1房戶共388伙，實用面積288至315平方呎，2房共564伙，實用面積427至553平方呎，3房單位共57伙，實用面積586至771平方呎，還設8伙特色單位，實用面積269至771平方呎。