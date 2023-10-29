楊受成攜太太陸小曼現身展銷廳　香港仔澄天暫收300票、超額5倍

英皇國際（0163）旗下香港仔舊大街80號項目澄天上周以「親民價」開價，首批涉及55伙，折實平均呎價為17,086元，折實入場440.14萬元起。該盤在本周末（28日及29日）開放示範單位，吸引大批睇樓客到場，而英皇集團主席楊受成及其太太陸小曼，亦前往視察澄天售樓處。



英皇國際副主席楊政龍表示，項目自上周五推出3個特色戶，包括5樓A、D、E室進行招標 ，市場反應更加熾熱，集團遂加推1伙平台特色單位，上載最新銷售安排，加推特色戶為5樓B室，將於本周四（2日）下午2時起招標，並於同日下午4時截標。項目於4日內已經錄得約300個認購登記，暫超額認購近5倍。

受項目推出的專才港島南置業付款計劃吸引，不少內地專才決定入市。入票客源主要以年輕用家為主，多為港島南區分支家庭客人，佔約8成，投資客則佔約2成。鑑於市場反應踴躍，將於短期內公佈55伙單位的銷售安排，預計最快下月初公開發售。

英皇集團主席楊受成攜太太陸小曼女士現身澄天展銷廳。

折實入場一房440.14萬起

首批55伙戶型涵蓋一房至兩房間隔，實用面積245至881平方呎。當中一房佔28伙、兩房佔27伙，當中價單售價463.3萬至785萬元，價單呎價為16,199元至20,456元，以最高5%折扣優惠計，折實售價由440.1萬元至746萬元，折實呎價由15,390元至19,434元。

當中入場單位為6樓E室，實用面積286平方呎，屬一房間隔，折實為440.14萬元，呎價15,390元。另入場兩房為6樓F室，實用面積400平方呎，折實為627.57萬元，呎價15,689元。

全盤110伙單位 提供一房至三房

澄天提供110伙單位，戶型涵蓋一房至三房，包括57伙一房單位，44伙兩房及9伙特色單位。標準戶方面，一房戶型實用面積介乎285至325平方呎，兩房戶面積約400平方呎，而特色單位面積245至881平方呎。預計關鍵日期為2025年3月31日。