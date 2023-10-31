何文田譽林突擊開價　首批30伙折實均價2.09萬　入場費530萬

永義國際（1218）旗下的何文田現樓項目譽林突擊開價，於今日（10月31日）傍晚公佈首張價單，提供共30伙單位，折實平均呎價為20,936元，戶型涵蓋開放式至三房。折實入場529.7萬元，屬開放式間隔。



永義國際集團主席兼首席行政總裁官可欣表示，整個項目僅提供56伙單位，而首張價單則以「震撼價」推出。首張價單提供30伙單位，戶型涵蓋開放式至三房。價單售價由636.8萬元至1,913.7萬元，呎價由20,300元至25,380元，若扣除最高折扣10%計算，單位折實售價由529.7萬元至1,722.3萬元，折實呎價20,373至22,612元。

開放式入場價529.7萬起

是次入場單位為8樓D室，實用面積260平方呎，屬開放式間隔，折實售價529.7萬元，折實呎價20,373元。

永義國際集團主席兼首席行政總裁官可欣（左）

現樓示範單位將設於項目6樓及15樓，即日起上午11時至晚上7時對外開放，項目將於稍後公佈銷售部署。

折實均價較同區今年新盤瑜一．天海低2成

翻查資料，近年何文田同區有不少新盤推出，包括瑜一．天海、瓏碧及瀚名等，各涉90伙、50伙及30伙。首張價單折實均價分別為26,718元、24,520元及23,300元。換言之，是次譽林折實均價比同區新樓分別低21.6%、14.6%及10.1%。

項目全盤設56伙

譽林位於九龍窩打老道93號，合共提供56伙單位，標準戶型涵蓋開放式至三房戶。項目主打三房戶型，三房單位實用面積由641至754平方呎。另外設有10伙特色單位，實用面積由625至2,597平方呎。當中2伙為頂層複式單位，連接地下私人電梯大堂。