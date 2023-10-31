啟德海灣周六首輪銷售推218伙　入場價575萬　暫超額認購逾6倍

施政報告公布後，首個大型全新盤推售。嘉華國際（0173）、會德豐地產及中國海外（0688）合作發展、位於啟德跑道區的啟德海灣第1期，落實本周六（11月4日）展開首輪銷售218伙。



當中有212伙以價單形式推售，另招標6伙三房。項目於本周五下午1時截止認購登記。項目至今已累收逾1,500票，以首輪價單銷售212伙計，超購逾6倍。



嘉華國際營銷及市場策劃總監（香港地產）溫偉明表示，首輪銷售會主打兩房單位，項目於周六當日進行即場抽籤，首輪設大手認購。

周六首輪推售218伙 入場價575萬元

周六發售的218伙單位，戶型涵蓋一房至三房，當中一房佔44伙、兩房佔160個、三房佔8伙， 實用面積306至586平方呎，折實售價575.016萬元至1,546.083萬元，折實呎價17,987至26,384元。另外，當中有6伙三房樓王，同日以招標形式發售，實用面積均為771平方呎。

銷售當日準買家將會分為A、B兩個組別，只要購買1個精選三房單位，或精選兩房單位，或任何2個單位即可進入A組；其餘則為B組。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀（左）、嘉華國際營銷及市場策劃總監（香港地產）溫偉明（中間）、中國海外地產董事總經理游偉光（右）

推2張價單共326伙 佔全盤單位32%

啟德海灣第1期上周公佈的首張價單，提供208伙，折實平均呎價19,798元。然後昨日（30日）加推2號價單118伙，折實平均呎價20,988元。因此2張價單合共推出326伙。項目第一期全盤提供1017伙，是次首輪銷售共推出32%單位。