東涌東站一期明截標　市況不佳、設分紅比例　測量師：流標機會高

港鐵（0066）旗下東涌東站第一期物業發展項目，將於明日11月9日（星期四）下午2時正截標。上述項目於10月初截收32份意向書。綜合市場人士意見，該項目地皮估值介乎15.7億至31.3億元，預計每平方呎樓面地價約2,000至4,000元。



梁沛泓：市況不佳、設分紅比例 料流標機率較高

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓認為，上次東涌住宅官地流標，雖然政府沒公布任何標價，但不排除樓面地價低於2,000元，反映發展商對投資期長的項目出價審慎。

雖然今次東涌東站第一期物業項目日後有地鐵直達，但單單入場費每呎地價約1,580元亦不低，加上港鐵公司本身也設有分紅比例。 另外，梁沛泓又認為市況疲弱亦有影響，政府在減辣後，二手住宅市場暫時未有止跌，故整體而言料今次流標機率高。

擬議港鐵東涌東站地盤。（張浩維攝）

不設補地價、前期費用11億

據悉，是次東涌東站第一期招標不設補地價安排，將由港鐵負責，而發展商要支付一筆前期費用約11億元，並建議分紅比例，招標結果將由分紅比例決勝負。東涌東站第一期同時設有商場，商場將會由港鐵保留。若果以住宅部份樓面69.6萬平方呎及前期費用計算，每呎地價約1,580元。

東涌東站對面 預計於2029年竣工

東涌東站物業發展項目坐落於稱為東涌市地段第53號的地段上，並位於興建中的港鐵東涌綫延綫東涌東站對面，該站預計於2029年竣工。項目將分期進行發展，提供完善的購物、社區設施及公共運輸交匯處配套。

第一期位於項目的東南部份，其住宅樓面面積上限為695,893平方呎，商場樓面面積上限為87,544平方呎。