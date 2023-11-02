東涌住宅地流標　美聯測量﹕未來供應選擇多、損開荒地皮競投意欲

上周五接獲4份標書的東涌第106B區的東涌市地段第55號住宅用地，昨日（11月1日）公布流標收場。美聯測量師行董事林子彬表示，由於未來市場土地供應仍有不少選擇，加上部份發展商亦有不少一手貨尾待售，故影響對這類「開荒」地皮的競投意欲及出價。



美聯測量師行董事林子彬表示，是次推出招標的東涌住宅地皮，地點離鐵路站有一段距離，而且該區仍處於剛開發階段，配套較為不足，而排污配套上暫亦有一定限制，料影響日後單位數目及增加發展風險，致發展商出價上難免較為保守，故建議可待配套發展更為成熟及清晰後，才再推出市場。

林子彬：部份發展商仍有不少一手貨尾

資料顯示，東涌市地段第55區東涌第106B區地盤，地皮面積約11.46萬平方呎，可建樓面面積約40.11萬平方呎，雖然項目臨海及發展規模適中，並鄰近港珠澳大橋及有大灣區發展優勢，但礙於項目較偏離港鐵站，加上項目週邊仍未發展，未來區內亦有不少供應，項目仍屬「開荒」階段，另市場亦關注項目日後的排污基建配套，或有機會影響項目的單位數目及設計彈性，例如提供400多伙計算，即平均單位面積便達900多呎，亦非區內主流的中小型戶，料相關的考慮已在發展商出價上反映。

林子彬亦指出，由於未來市場土地供應仍有不少選擇，加上部份發展商亦有不少一手貨尾待售，故影響對這類「開荒」地皮的競投意欲及出價。而政府可押後重推是次地皮，待日後在排污基建配套等有更清晰的方案，讓地皮的吸引力及發展潛力增加才在市場推售。

每呎樓面地價料2000至4000元

上述地皮位於臨海地段，距離港鐵東涌東站約850米，地盤面積約114,617平方呎，指定作私人住宅用途，最高的樓面面積可達401,160平方呎，兩旁同為本財政年度政府賣地計劃中但未推出的住宅官地，而周邊餘下地皮已作公營項目。

有指地產建設商會翻查技術評估報告，發現項目受制於區內的污水系統荷載，地皮居住人口設計為988人，擔心只能興建約330伙，低於地政總署早前預測的414伙。如項目最終獲准建414伙，其單位均實用面積料亦會逾800平方呎。綜合市場資訊，上述東涌住宅地皮估值8億至16億元，每呎樓面地價約2,000至4,000元。