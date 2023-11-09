港鐵東涌東站現場收1份標書　最終竟「零入標」　十年來反應最差

港鐵（0066）旗下東涌東站第一期物業發展項目，於今日（9日）下午2時正截標。截至下午2時截標時，該項目現場僅接獲1份標書，反應冷淡，而相關人士未有透露所屬代表財團。值得留意，是次僅收一份標書，有機會成為過去10年反應最差的港鐵招標項目，2013年2月天水圍天榮站項目（現為準備銷售的YOHO WEST）曾出現「零入場」，最終流標收場。



港鐵公司表示，東涌東站第一期物業發展項目於今天（11月9日）截標，並沒有就項目收到任何標書。意味該項目即日流標。



10月初接獲32份意向書 包括多家大型發展商

東涌東站第一期物業發展項目在9月29日開始招收意向書，並於10月6日截收意向，當時接獲多達32份意向書，當中包括長實（1113）、新地（0016）、會德豐地產、信置（0083）及華懋等大型發展商。早前截標時港鐵公司物業及國際業務總監鄧智輝表示，對東涌東站第一期項目有信心，期望市場反應理想。

不過上周東涌住宅官地流標，有測量師亦看淡上述同區港鐵項目，甚至有測量師大幅下調地皮估值近33%，並指有流標風險。

十年前天榮站招標反應最差

翻查過往資料，以港鐵項目計，上一次反應更冷淡的項目為天水圍天榮站（現為準備銷售的YOHO WEST），在2013年2月份竟然「零入標」，最終流標收場。及後天榮站項目在2014年1月份重新推出時，接獲3份標書，惟再度流標。最終天榮站在2015年1月第三度招標，收到4份標書，終由新地（0016）投得，涉及補地價金額15.1899億元，每呎補地價約1,500元。

不設補地價、前期費用11億

綜合市場人士意見，東涌東站第一期物業發展項目地皮估值介乎15.7億至31.3億元，預計每平方呎樓面地價約2,000至4,000元。

據悉，是次東涌東站第一期招標不設補地價安排，將由港鐵負責，而發展商要支付一筆前期費用約11億元，並建議分紅比例，招標結果將由分紅比例決勝負。東涌東站第一期同時設有商場，商場將會由港鐵保留。若果以住宅部份樓面69.6萬平方呎及前期費用計算，每呎地價約1,580元。

擬議港鐵東涌東站地盤。（張浩維攝）

東涌東站對面 預計於2029年竣工

東涌東站物業發展項目坐落於稱為東涌市地段第53號的地段上，並位於興建中的港鐵東涌綫延綫東涌東站對面，該站預計於2029年竣工。項目將分期進行發展，提供完善的購物、社區設施及公共運輸交匯處配套。

第一期位於項目的東南部份，其住宅樓面面積上限為695,893平方呎，商場樓面面積上限為87,544平方呎。