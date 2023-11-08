東涌東站一期明截標　美聯下調地皮估值近33%　存在流標風險

港鐵（0066）旗下東涌東站第一期物業發展項目，將於明日（9日）下午2時正截標，上述項目於10月初截收32份意向書。美聯測量師行最新調低地皮估值，由早前的約23.5億元，下調至最新約15.67億元，減幅約33%，又指地皮存在流標風險。



美聯測量師行董事林子彬表示，項目直達未來興建的港鐵站東涌線延線的東涌東站，故交通上具有一定優勢，而且是次不設補地價安排，並由港鐵負責，發展商則支付約11億元前期費用，港鐵主要視乎發展商分紅的比例上作出選擇，故增加項目的吸引力。

美聯下調地皮估價約33%

另指，受到早前一幅東涌住宅官地流標影響，另外小蠔灣項目亦曾流標，加上項目一帶未來不乏供應，而預期東涌東站要到2029年才完工，存在不少變數，故相信參與的發展商在競投上傾向審慎，若以每呎樓地價2,000元計，項目地皮估值約15.67億元。

值得一提的是，該行曾於今年10月對上述地皮作出估價，當時該行估計以每呎樓面地價約3,000元計算，美聯測量料項目地皮估值達約23.5億元，即對該地皮估價美聯下調約33%。

擬議港鐵東涌東站地盤。（張浩維攝）

林子彬︰地皮有流標風險

區內未來供應較多，並且與早前流標的東涌住宅官地同為「開荒」項目，項目落成後仍有不少地盤仍會發展，料有關條件會反映在分紅比例的出價上，相信入標以大型發展及財團為主。而且同區東涌官地及之前的小蠔灣項目亦曾流標，料發展商出價傾向審慎，故是次的招標亦存在流標風險。