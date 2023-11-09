樂風旺角東新盤命名Elize PARK　提供52伙、一房戶最細240呎

樂風集團旗下位於旺角東住宅項目今日（9日）正在命名為Elize PARK，項目提供52伙，戶型涵蓋一至兩房，另連特色戶，實用面積由240至440平方呎。



樂風集團創辦人及主席周佩賢表示，Elize PARK項目涉及52伙，戶戶向東，預計將會分別以價單及招標方式全數推售，定價參考市區優質盤，項目樓花期約7個月，預計關鍵日期為明年年中。

市況淡靜利潤較預期少 仍有信心「有錢賺」

她又透露，項目投資額涉逾6億元，雖然目前市況淡靜，利潤較本身預期少，但仍有信心「有錢賺」。集團部署方面，正發展8個商業及住宅項目，其中4個屬住宅，分布於九龍及香港區。

最快11月底上載樓書

後市方面，她形容目前樓市有轉角趨勢，正處於慢熱狀態，加上市場加息明朗化，料今年第四季將回穩，預期來年樓價會有所提升。樂風集團項目銷售及市場總監孫慧茹表示，樓書及樓廠進入最後階段，項目最快11月底上樓書。

據項目戶型資料，該盤一房戶提供15伙，實用面積240至245平方呎；兩房則有28伙，實用面積325至345平方呎，至於特色戶則有9伙，實用面積介乎220至440平方呎。

2020年夥拍私人財團收購、每呎樓面地價1.04萬

Elize PARK位於洗衣街181至183號，總樓面約2.97萬方呎，項目將提供約52伙，主要提供一至兩房戶型，另設特色戶。樂風於2020年夥拍私人財團Foundation II，以約3.1億元收購上述項目地盤，每平方呎樓面地價約10,406元。項目將建一幢22層高的商住項目，整個項目總投資額逾6億元。

邀請歌手方皓玟、馮允謙拍攝音樂微電影

為配合項目銷售，發展商亦邀請女歌手方皓玟及男歌手馮允謙為項目拍攝音樂微電影，其中方皓玟表示，自己亦有意置業，最重要是景觀開揚、交通方面，坦言「大細唔重要，夠住就OK」。另馮允謙指，自己仍未置業上車，鍾意市中心樓盤，着重「Liftstye 」，強調要「夠Chill夠型 」。