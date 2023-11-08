馬鞍山泓碧洋房逾2.14億沽　呎售4.1萬　星凱．堤岸逾千萬沽兩房

一手市場以銷售貨尾為主，由碧桂園（2007）牽頭發展的馬鞍山泓碧，新近以招標形式沽一幢洋房，涉資逾2.14億元。涉及為3號洋房，實用面積5,129平方呎，連3,527平方呎花園、487方呎平台，以及833平方呎天台，呎價約41,779元。



據資料顯示，買家需於本月17日前繳付樓價10%，並2024年2月26日完成繳付樓價85%，方為完成整個交易。至於泓碧對上一宗洋房成交為今年4月，以招標形式沽1號洋房連2個車位，呎價26,586元。

馬鞍山泓碧。

星凱．堤岸逾千萬沽兩房

另外，中洲置業旗下火炭星凱．堤岸亦以1,089.1萬元沽兩房連開放式廚房間隔，涉及為5座45樓B室，實用面積492平方呎，實用呎價22,136元。項目9月重推以來沽出40伙，套現逾4.6億元。樓盤開售至今累售912伙，合共套現逾94億元，平均呎價20,368元。

恒地（0012）旗下鰂魚涌新盤THE HOLBORN沽出兩伙，套現約1,700萬元，當中包括一伙平台特色戶，涉及為A座3樓A1室，實用面積413平方呎，平台160平方呎，成交價為1,184.76萬元，呎價28,687元。另一成交單位為B座19樓B8室，實用面積224平方呎，成交價512.46萬元，呎價22,878元。「THE HOLBORN」至今累售231伙，佔可售單位262伙約88%，套現逾16億元。