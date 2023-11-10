啟德維港1號劈價！　額外提供最多16.5%優惠　個別單位劈近兩成

一手市場疲弱，再有發展商劈價賣樓。由中海外（0688）發展、已屆現樓的啟德跑道區維港1號，今日（10日）傍晚更新價單第6號及第7號，其中48個第2A及2B座B、C、G的單位按市況調整折扣，新增優惠包括8%「按揭利息補貼折扣」，及提供3.5%至8.5%「精選單位折扣」優惠。即更新價單後，發展商可額外提供合共11.5%至16.5%優惠。



個別單位劈近兩成

其中第7號價單的第2B座1樓C室為例，價單售價為1,387.7萬元，呎價為30,233元，於更新價單前發展商可提供17.5%折扣優惠，即折實後售價為1,144.8萬元，呎價為24,942元。不過，上述單位於更新價單後，可獲額外共16.5%的折扣優惠，即合共可獲34%的折扣優惠，換言之最新折實售價為915.88萬元，呎價為19,954元，價單更新前後售價相差228.92萬元或19.9%。

累售627伙 套現逾74.3億

維港1號至今累售627伙，套現逾74.3億元。項目由兩幢高座大廈及一幢低座組成，合共1,059伙，提供一房至四房戶型，實用面積由329至1,793平方呎。當中，兩房戶佔過半數，涉553伙。項目又設6伙特色戶。