建灝屯門新盤上嵐現樓落成　累沽82伙　會所Club Skye曝光｜多圖

建灝地產旗下屯門新盤上嵐今日（10日）公布項目已現樓落成。建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目至今累計售出82伙，佔全盤逾7成單位，成交價介乎480.4萬元至589.4萬元，總成交金額約4.363億元。鄭智荣續指，項目目前大部分已售單位經已交付，業主滿意項目交樓質素，料新一輪現樓推售部署即將展開。



設24小時住客會所「Club Skye」

項目室內24小時住客會所「Club Skye」曝光。住客會所連同共享空間面積合共逾6,250平方呎。其中客會所「Club Skye」設有5G Wifi高速無線上網及先進的影音系統，及12.3米長的特色垂直綠化牆。

位於2樓的空中舒展運動區「Chill Fit」設有多個運動區間，住戶可進行柔軟度、高強度、重力等多樣訓練。 另天台「Skye Top」有燒烤園、雅座「Skye View」及景觀陽臺等區域。

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另17樓G單位現樓交樓標準單位亦曝光，屬一房連開放式廚房間隔 ，實用面積265平方呎，層與層之間達3.5米，配以落地玻璃趟門引進自然光。 單位客飯廳布局分明，間隔方正，方便擺放各種家具，大門出入口附近位置設有嵌入式儲物櫃。長形客飯廳相連三合一露台。

項目全盤提供112伙住宅，同屬一房間隔標準單位，實用面積約265至290平方呎。