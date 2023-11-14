置地、信德澳門壹號廣塲年尾全面升級　何超瓊：竭力推動澳門發展

置地及信德（0242）合資進行的綜合發展項目澳門壹號廣塲，將於今年尾進行全面升級，預期於2025年2月完成改升級，目標打造體驗式零售環境，同時鞏固澳門壹號廣塲作為大灣區內奢華零售項目的長期地位。



澳門壹號廣塲為澳門外港新填海區的海濱旗艦項目，提供超過1,000個豪華住宅單位，毗鄰多間五星級酒店，並吸引多個世界知名高端品牌進駐，並開設澳門首間或規模最大的商舖，甚至是品牌旗艦店。是次升級計劃的重點為二樓的零售空間，將採用全新開放式設計概念，飽覽南灣湖全景。

置地黃友忠：升級計劃展現全新零售概念

置地公司行政總裁黃友忠表示，集團對開展澳門壹號廣塲的升級計劃感到十分雀躍。澳門是個充滿活力的城市，具有龐大的零售和旅遊發展潛力。是次的全面升級計劃，務求展現全新零售概念。

信德集團行政主席兼董事總經理何超瓊表示，信德集團一直竭力推動澳門持續發展，不遺餘力，是次升級計劃正好體現集團致力建設澳門的承諾。集團與置地公司攜手合作，相信澳門壹號廣塲將成為大灣區奢華零售界的首選目的地。透過是次升級工程，集團希望可促進澳門發展為世界旅遊休閒中心的願景。