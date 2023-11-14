何文田譽林周五首輪銷售　盡推價單30伙　入場開放式529.7萬起

永義國際（1218）旗下的何文田現樓項目譽林上周公佈首張價單後，昨晚突擊上載銷售安排，盡推1號價單30伙，折實入場529.7萬元起，屬開放式間隔。該盤將於本周五（17日）下午6時半於譽林3樓A單位已先到先得形式進行首輪銷售。



盡推1號價單30伙 折實入場529.7萬起

項目昨日傍晚上載首張銷售安排，首輪發售將全推價單的30伙單位，戶型涵蓋開放式至三房。價單售價由598.3萬元至1,913.7萬元，呎價由20,300元至25,450元，若扣除最高折扣10%計算，單位折實售價由529.7萬元至1,701.9萬元，折實呎價17,909至22,612元。

是次入場單位為8樓D室，實用面積260平方呎，屬開放式間隔，折實售價529.7萬元，折實呎價20,373元。

項目全盤設56伙

譽林位於九龍窩打老道93號，合共提供56伙單位，標準戶型涵蓋開放式至三房戶。項目主打三房戶型，三房單位實用面積由641至754平方呎。另外設有10伙特色單位，實用面積由625至2,597平方呎。當中2伙為頂層複式單位，連接地下私人電梯大堂。