尖沙咀星光行4000呎大舖獲日式百貨承租　月租100萬　較疫前跌44%

樓市下行，舖市回復需時，但市場上不乏大手租賃入市。市場消息指，尖沙咀星光行一個雙連地舖新近以100萬元獲日式百貨店承租，呎租約235元，租金水平較疫情前大減44%。



市場消息指，尖沙咀星光行地下1及2號舖新近錄得一宗租賃成交，舖位面積約4,260平方呎。該舖早前由屈臣氏、連鎖化妝品店租用，但疫情嚴重打擊下離場，舖位交吉近兩年，新近獲日式百貨店承租，月租近100萬元，較疫情前月租180萬元，大減約44%，呎租近235元。

另外，於上述舖位交吉兩年期間，業主麥當勞於今年前曾以月租80萬元叫價，而在今年通關後，業主將叫價提高到120萬元，並同時獲多名租客洽租，最終由日式百貨店以月租100萬元新近租入。

梳士巴利道3號星光行地下1及2號舖。（仲量聯行提供）

舖位曾以10億元放售 租金較疫情前大減44%

據了解，上述舖位業主曾於2019年獨立委託仲量聯行以10億元放售，最終未獲買家洽購，獲業主收回，重新以租盤形式放出市場。

翻查資料，該舖位對上一手租客為屈臣氏，承租年期近23年，屈臣氏早於1998年進駐舖位，期內租金高峰期更高逾200萬元，而2019年疫情前租金曾下跌到180萬元。而在疫情期間業主曾主動減租至150萬元，但屈臣氏最終於2021年10月遷出。上述舖位交吉近兩年，新近獲日式百貨店以月租100萬元承租，較疫情前下跌近44%。