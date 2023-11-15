市建局盛德街項目明截標　估值下限24.1億　料流標風險不高

市區重建局（下稱市建局）九龍城盛德街/馬頭涌道發展項目明日（16日）截標，項目於今年8月底截收32份意向書，綜合市場意見指，地皮估值約24.1億至29.04億元，每呎樓面地價約5,808元至7,000元。有測量師認為項目規模適中條款不複雜，料流標風險不高。



華坊諮詢評估資深董事梁沛泓預測，項目中標價由24.1億至25.0億元，即每呎樓面地價5,808至6,025元 ; 高於九月份啟德第2A區2及3號官地的樓面呎價5,392元。



梁沛泓：規模適中條款不複雜 料流標風險不高

梁沛泓續指，土瓜灣、九龍城和啟德一帶為新樓供應重鎮，考慮到本年政府和「一鐵一局」已有六個項目流標，料發展商仍會審慎出價。但另一方面，本項目規模適中，發展條款不複雜，相信流標風險不高。

不過他提醒項目毗鄰馬頭圍邨，宋皇臺和土瓜灣地鐵站中間，離兩港鐵站有均距離。加上馬頭圍邨目前約有2,057伙，有計劃改建為約4,000伙的大型公營房屋發展，料本項目景觀日後或受影響。

九龍城盛德街/馬頭涌道發展項目地盤面積逾4.6萬平方呎，料可提供640伙。

地盤面積逾4.6萬平方呎 料可提供640伙

九龍城盛德街/馬頭涌道發展項目，地盤面積為46,103平方呎，預計可提供總樓面面積上限為414,928平方呎，並提供約640個住宅單位。項目重建後會將建築物從街道後移，以擴闊及綠化地面行人空間，改善該區的步行環境。

另有消息指，中標發展商需要交還三個住宅單位予市建局作樓換樓之用。而項目賣樓收益逾82.5億港元 ，折合建築面積呎價19,884港元的部分，需給予市建局四成作分紅。