合謀定價｜四大代理一手市佔率9成　汪敦敬：好服務才能保障佣金

一手市場萎縮，地產經紀生意難做。今年年初本港四大地產代理行發出內部通知，指示由今年1月1日起，所有一手新盤成交實收佣金必須最少2%或以上。當時引起競爭事務委員會（下稱競委會）關注，並指評估有關行為會否引起《競爭條例》下的競爭問題。此外，當時地產代理監管局（下稱地監局）也呼籲地產代理避免觸犯《競爭條例》，又指違反競爭守則可被施加罰款（最高為公司年度營業額的 10%，最長三年）。



競爭事務委員會昨日（14日）入稟控告美聯物業、其管理層及香港置業，涉嫌連同兩間地產代理公司合謀訂定佣金比率。不過涉及案中的中原集團，由於申請《寬待政策》，協助調查，因此未被控告。



代理不時被要求回佣、生活艱難

香港專業地產顧問商會榮譽會長、祥益地產總裁汪敦敬回覆《香港01》表示，雖然有關案件正在進行中，不便評論細節，但認為作為地產代理，一定要小心避免違反競爭法。他又指出，地產代理不時要面對業主賣家、買家要求減佣及回佣，「不停被人問拎回佣，代理生活都艱難」，但始終要小心避免踩中合謀定價。

祥益地產總裁汪敦敬。

四大代理一手市佔率9成 合謀定價令消費者失 講價權利

他又特別提到，一手樓花銷售時，四大代理公司（中原、美聯、利嘉閣、港置）等合共市佔率高達8至9成，認為競爭法不想大持份者合謀定價，令消費者失去議價及講價權利。

前線同事會帶客睇20間、好服務才可保障佣金收入

汪敦敬又表示，目前代理並無就佣金明文定價規定，但不認同設保證佣金。他直言，「可以保障佣金的方法，就係提供好服務，我地公司同事係會帶客戶睇20個單位，不是容易簽成一單成交 ，人心肉做，好多客都fair，唔會食咗你隻車，未必一定會要求減佣，不過可能都有啲客貪心啲」。

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