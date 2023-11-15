億京放售天水圍全幢酒店　意向價8.38億　提供336個房間

新地（0016）天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST第一期即將在市場開售之際，有發展商看好區內發展加快，將帶動該區酒店需求，趁勢放售旗下天水圍天秀路8號全幢酒店，意向價8.38億元，呎價約5,901元。



中原（工商舖）寫字樓部首席分區營業董事唐苑雯表示，是次放售項目位於天水圍天秀路8號悅品酒店全幢， 是次出售為項目之酒店部分，總樓面面積約14.2萬平方呎，業主意向價約8.38億元，項目連現有酒店牌照一併出售。

平均呎價逾5900元、平過現時物業建築成本

唐苑雯補充，該酒店樓高21層，為億京發展於2016年落成的商業項目，共提供約336個酒店房間，另三樓設有酒樓食肆及地庫停車場。按目前意向價計算，折合平均房價只需約250萬元，若按樓面面積計，平均呎價需逾5,900元，低於建築成本。據了解，目前各類型的物業發展，建築成本也高達每呎5,000至6,000元，而最低亦要每呎4,000元。

酒店入住率高逾90%

唐苑雯表示，現時酒店入住率長期高逾90%，加上酒店內酒樓食肆滿客率高企，現時月租逾50萬元，故整個項目平均回報5厘不等。悅品酒店坐落天水圍住宅區，毗鄰輕鐵天秀站旁。至於整個天秀路8號項目包括商場「天一商城」及酒店，物業地盤面積約6.9萬平方呎。