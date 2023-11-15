新盤戰報｜九龍塘禮著5000呎洋房2.1億沽　鴨脷洲凱玥呎售4.75萬

豪宅市場連錄成交，當中內房同創集團在港首個住宅項目九龍塘禮著，透過招標形式以2.1億元沽出最後一伙超級豪宅，呎價40,524元。另外龍光集團及合景泰富集團旗下的鴨脷洲凱玥一伙四房戶亦以1.72億元售出，呎價47,500元。



成交記錄冊顯示，昨日（14日）內房同創集團旗下的九龍塘禮著錄一宗成交，涉及單位為2號洋房，實用面積5,183平方呎，5房間隔，附帶私人泳池及天台。成交價為2.1億元，折合呎價40,524元，該單位亦為全盤最後一伙。

全盤僅兩幢 各逾5000呎洋房

九龍塘禮著全盤提供2幢實用面積5,183平方呎洋房，1號洋房於上月以1.78億沽出。全盤現時已全數沽清，套現3.88億元。值得留意的是，發展商曾花費3,000萬元， 並花費一年時間為是次的2號洋房進行裝修。

↓↓九龍塘禮著2號洋房↓↓

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2號洋房樓高3層，全幢實用面積約5,183平方呎，地下大廳樓底達4.5米，大廳外連私人泳池。1樓為寢區部分，設有3間套房及一個多用途套房，同時設有一個偏廳，可供住戶作閱讀及遊戲區。套房則設有衣帽間、特大浴室及書房。

位於頂層屬全層套房，面積約1,000平方呎，設有特大男女主人衣帽間、書房及浴室等。此外，屋內設置升降機，可由地下大廳直往天台，天台設計成全層空中花園，面積約1,000平方呎。

鴨脷洲凱玥四房戶1.72億沽

龍光集團（3380）與合景泰富（1813）旗下的鴨脷洲凱玥，同日連車位售出3座8樓B室，單位實用面積3,627平方呎，4房間隔，成交價1.72億元，呎價47,500元。是次成交屬項目近7個月來首宗。項目至今累售4伙，成交價介乎1.64億至1.85億元，套現逾7.04億元。

凱玥由6座組成，提供295伙，標準單位實用面積由1,393至3,635平方呎，戶型包括三房雙套、四房雙套至四房四套間隔。另設頂層複式、大平層以及平台花園等特色戶型，實用面積1,340至9,663平方呎。

市傳長實接手凱玥債權

內房龍光集團和合景泰富正面臨債務重組，本月6月時有市場消息指，長實有意接手合景泰富與龍光合夥開發的「凱玥」項目相應債權，該筆債權是由滙豐、渣打﹙2888﹚等銀團所持有的約102億元抵押貸款。