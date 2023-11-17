YOHO WEST首張價單主打兩房　玻璃分隔客廳、睡房增空間感｜直撃

由新地（0016）及港鐵（0066）合作發展的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST第一期，今日（17日）開放兩個三房梗廚連儲物室間隔的示範單位。發展商表示， 項目最快本周末或下周初公佈首張價單，並於下周中對外開放示位參觀。



首張價單擬主打兩房

新地代理總經理胡致遠表示，是次開放的三房梗廚單位，為項目面積最大的分層標準單位，約有70多伙，佔全盤5%。集團留意到，同區已有10多年無新盤供應，大多樓齡有20年以上，料該類單位能配合換樓客需求。他又透露，首張價單擬主打兩房，另亦涵蓋三房兩廁戶型。

新地代理總經理胡致遠。

以暖色為主調 以玻璃分隔客廳及睡房

另外，發展商亦開放兩個三房梗廚連儲物室示範單位，其中無改動及經改動連裝修示範單位各一，同樣按2A座36樓A1單位搭建，實用面積696平方呎，外接三合一露台。其中，有經改動連裝修示範單位，以暖橙色和木色為主調，其中一間睡房及客廳以玻璃作為間隔，以增加空間感。

另外，飯廳可放置一張6人餐桌，客廳內擺放了波浪形地毯及雲石茶几，前方設有玻璃儲物櫃，以作分割，客廳相連三合一露台。露台兩側設有可收納柵架工作台，讓住戶可以晾曬衣物。而梗廚為L形間隔，設有窗戶及L形工作檯面。廚房具備基本家電，內設廁所及儲物室，廁所不設乾濕分離。

↓↓第2A座36樓A1室經改動連裝修示範單位↓↓

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睡房門入改為玻璃趟門 增加空間感

睡房方面，全部均設計成經改動為玻璃趟門，以增加空間感。另外，廁所的牆身及洗手盤採用了米色雲石紋材質。主人房放置雙人床後可三邊落床，右側擺放L形梳妝台。而套廁的淋浴間亦改動為浴缸設計。

而無改動單位間隔同樣開則方正實用，採用木紋磚地板。客廳外連露台，廚房呈L型設計，內設儲物室及廁所。

↓↓第2A座36樓A1室無改動示範單位↓↓