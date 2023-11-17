證監會54億承接太古港島東中心12層辦公樓　遠超原本預留置業款項

太古地產今日（17日）發出公告，表示與香港證監會達成協議，以54億元向證監會出售港島東中心共12層辦公樓。據悉證監會為大廈現有租戶，正租用當中9層作辦公用途。



據證監會年報，證監會於3月底儲備維持在79億元，其中34億元已預留作日後可能購置辦公室物業之用。是次購置辦公室的金額，不但遠超出證監會預留購置物業的款項，更相當於證監會儲備約68%。但證監會會從34億元預留款項中，撥資27億元，餘額會以外部借貸支付。

太古地產公告顯示，將出售港島東中心12層辦公樓予證監會，包括42至48樓及50至54樓各層全層，總面積約29.6萬平方呎。協議售價為54億元，平均每層約4.5億元，買方以現金方式支付。據悉，證監會為45至54樓（不包括49樓）的現有租戶，其租約將於45樓至54樓交易完成後終止。

54億沽太古港島東中心12層

集團指，截至本年六月，該批物業應佔賬面值及獨立估值為52.81億元。 若根據物業於今年6月底帳面值及出售事項相關開支計算，太古預期將在未來數個財政年度內，錄得虧損總額約3,100萬元。但若以該物業於今年6月底的歷史成本及出售事項相關開支計算，則料錄收益總額約43.62億元。

太古地產表示，會將是次交易淨收益用於支持集團未來營運，包括根據集團的「港幣1,000億元投資計劃」，持續加強太古坊和太古廣場兩個主要辦公樓組合的發展。