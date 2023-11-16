資助房屋｜房協安達臣道新盤「朗然」422伙　最細303呎、下周開價

撰文：蔡偉南
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房協全新項目快將推出。房協總經理（銷售及市場事務）柯靄邦表示，觀塘安達臣道全新資助房屋項目「朗然」，英文名字為Hemma Amber。全盤提供422伙，將於下周開放示範單位及開價，綠白表資格比例及折扣率有待公佈。項目預計在明年第一季進行抽籤，並在明年第二季進行揀樓。

樓盤名字「朗然」，其中「朗」指清澈明亮和晴朗，而英文名字意指「Hemma Amber」為瑞典語象徵幸福的家。該盤將引入瑞典北歐式「Lagom」生活概念。該盤預計關鍵日期為2025年12月，料於2025年底至2026年初入伙。

一房最細303呎、戶戶有露台

該盤戶型由一房至三房，實用面積303至658平方呎，每一層普遍提供17至19伙，由於再細分兩翼，實際每層約8至9伙。柯靄邦表示，該盤設施不多也不少，實用為主，不會盲目追求私樓級數。單位設計會設有開放式廚房及梗廚，戶戶有露台，預計銷情樂觀。他又指出，房協出售新盤，同樣受一手條例管制。又指項目的折扣率會參考房委會最近開賣的新居屋，但未有實際數字。

觀塘安達臣道全新資助房屋項目「朗然」，英文名字為Hemma Amber。全盤提供422伙。（資料圖片）

下周開放示範單位、明年首季抽籤、次季揀樓

銷售部署方面，該項目將於下周開放示範單位及開價，明年第一季抽籤、並於第二季揀樓。又指公佈價單後價錢不會改動，直至第二季揀樓，不過折扣率或會有變動。按揭方面，該盤已與16家銀行商討提供按揭服務，買家最高可借9成按揭。

建築成本低於私樓、料不會虧本

對於資助房屋市場及私樓市況，他表示，私樓市場有用家及投資者，而資助房屋市場只有用家，認為市場是有置業需要的，相信兩個市場會有分別。他又指出，市場上的私樓項目，每呎建口成本逾5,000元，項目作資助房屋項目，建築成本較私樓為低，相信項目會有盈利，不會虧本。

房協總經理（銷售及市場事務）柯靄邦。（蔡偉南攝）

未來數年推6個項目、涉及逾6000伙

至於房協其他項目方面，他指出，推出朗然後，可能轉推其他區的樓盤。目前房協手頭上有6個項目正在處理中，預計在2025年至2028年落成，提供多達6,000伙，預計未來數年至少「一年推一個」，當中觀塘安達臣道有3個樓盤，包括下周推出的朗然，即安達臣道R2-3用地，另外兩個為安達臣道R2-2用地及安達臣道R2-4用地。其餘3項目包括啟德2B區1號用地、粉嶺馬會道及元朗元龍街項目。

近三年積極增人手、個別部門增逾3倍

長遠項目方面，他指出，早前流標轉由房協負責的荃灣油柑頭住宅地皮，正與政府商討細節。他又透露，房協擁有75年歷史，惟期間僅興建約7萬伙，而展望未來20年，則將有4萬伙需要發展。

為應付發展需求，柯靄邦表示，過去數年房協已不斷增加人手，目前人手已高達1,500人，擴充部門主要為工程、發展及拓展相關部門，又指近三年不斷請人，個別銷售部門人手由5至6人，大幅升至30至40人。

翻查資料，近年房協也有推出資房出售房屋項目，包括2020年落成的沙田綠怡雅苑（1,020伙）及屯門翠鳴臺（290伙），而2019年落成則有的將軍澳翠嶺峰（330伙）。

房協總經理（銷售及市場事務）柯靄邦。（蔡偉南攝）
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