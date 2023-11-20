嘉林邊道1萬呎住宅地盤75%業權放售　重建後總樓面近5.2萬呎

市區豪宅有價。世邦魏理仕表示，九龍嘉林邊道10號、聯合道9號及衙前圍道 49-49A 號之75%不可分割業權份數，以公開要約形式出售。此重建地盤位處單邊，地盤面積逾10,000平方呎，屬三面單邊市區豪宅重建地盤，物業現狀為一幢於1955年分落成的樓宇。公開要約截止日期為2024年1月16日中午12時正。



物業位處九龍塘及九龍城交界，周邊項目主要為中密度豪宅發展項目，例如賢文禮士、The Grampian、雋睿及陶源等。項目處於九龍傳統豪宅地段，加上啟德商業發展及九龍城大型市區重建項目，包括市建局「衙前圍道 / 賈炳達道發展計劃」及「啟德道/沙浦道發展計劃」，區內將有逾千伙私人住宅單位，以及提供逾220萬平方呎非住宅樓面空間。

地盤面積1.03萬呎 地積比率5倍

項目地盤面積約10,370平方呎，屬三面單邊之「丙類地盤」。根據城規指引容許之最高地積比率為5倍，物業重建後最大總樓面面積達51,850平方呎，重建後為中密度豪宅項目後，預期高層單位可享獅子山及九龍仔公園綠悠景緻。

世邦魏理仕香港資本市場副董事黃鴻洸表示，強拍條例修訂草案早於2021年前特首林鄭月娥在位時開始推動，市場一直引頸以待有關草案在本年底提交立法會審議，適逢特首於最新的施政報告中再一次對降低強拍申請門檻上有所着墨，銳意加快市區重建的步伐。最新政府消息指，發展局今年將提出修訂法例草案，建議進一步降低強拍門檻，並適用於有迫切重建需要的舊區，包括︰灣仔、長沙灣、馬頭角、荃灣、油麻地、旺角、西營盤及上環，共涉及分區計劃大綱圖內7區。

項目於城規定義下屬馬頭角區，而現時樓宇樓齡達68年。倘若以上提及的政府消息屬實，一旦立法會於年底通過降低強拍門檻條例草案，新買家購入本物業之75%不可分割業權份數後，已滿足新強拍門檻65%，買家可隨即申請強拍統一業權作重建之用，預計是次項目將受市場投資者青睞。