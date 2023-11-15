萊坊全球豪宅租金指數按年升7.9%　香港豪宅近5季首錄升幅1.6%

萊坊公佈2023年第三季《全球豪宅租金指數》，截至今年9月，全年全球豪宅租金錄得7.9%的升幅，豪宅租金比2019年第3季疫情前高峰再超出17.9%。而香港的豪宅租賃市場自過去錄得五季下跌以來首先錄得升幅，表現有所改善。



《全球豪宅租金指數》追蹤全球10個城市的豪宅季度租金表現。截至今年9月，過去一年全球豪宅租金錄得7.9%的升幅，並超過2019年第3季疫情前高峰的17.9%。當中澳洲悉尼的豪宅租金升幅領先，過去一年上升約18.3%。新加坡豪宅的按年增長依然強勁，但過去一季租金下跌了1.7%。美國紐約的豪宅租賃市場正在降溫，按年增幅為2.4%，為兩年來的最低。

而香港的豪宅租賃市場表現改善，自過去錄得五季下跌以來首先錄得升幅，過去全年租金升幅約1.6%，不過升幅在追蹤的10個城市中排名末端。

《全球豪宅租金指數》

王兆麒：政府搶人才計劃成功

萊坊董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，香港政府推出的搶人才計劃到目前為止頗為成功，海外專才已陸續來港工作及居住，大力支持本港的豪宅租賃市場的需求。預計在現時高息環境下，來港的海外專才以租用住宅物業為主，豪宅租賃市場表現在未來3至6個月將繼續跑嬴銷售市場，帶動租金回報率上升。